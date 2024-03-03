Суспільство

Reuters: Російські силовики борються з повстанцями в Інгушетії

3 Березня 2024 09:44
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В інгушському Карабулаку триває бій. Співробітники спецслужб заблокували в одній із квартир кількох повстанців / Фото з відкритих джерел

Російські сили безпеки всю ніч вели боротьбу з імовірними бойовиками в російській північнокавказькій республіці Інгушетія, повідомили російські державні ЗМІ в неділю вранці, що спонукало владу ввести надзвичайні повноваження для боротьби з тероризмом у регіоні.

Як пише Reuters, під час пошукової операції в одному з житлових будинків міста Карабулак у суботу повстанці відкрили вогонь по російських правоохоронцях.

“Правоохоронці, які прибули на місце події, почали сутичку зі злочинцями”, – повідомляє Інтерфакс.

Російське державне інформаційне агентство РІА повідомило, що станом на ранок неділі тривають “активні заходи” щодо “нейтралізації” бойовиків.

Було введено “контртерористичний режим”, який надає владі більше повноважень для обмеження пересування людей і зв’язку, а населення евакуйовано поблизу, щоб забезпечити безпеку, повідомляє Інтерфакс.

Інгушетія, найменший регіон Росії, вклинилася між Північною Осетією та Чечнею. Його населення становить близько півмільйона осіб.

Протягом майже десятиліття до 2017 року російські сили безпеки боролися зі збройним повстанням, яке проводили низка ісламістських активістів в Інгушетії, а також у Дагестані та Чечні.


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