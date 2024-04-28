Суспільство

Reuters: 68-річний “дідусь” очолює один з підрозділів Сил оборони

28 Квітня 2024 19:11
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війна
Члени ротної тактичної групи "Степові вовки" Добровільного формування Запорізької територіальної громади розбирають снаряд для РСЗО БМ-21 "Град", щоб переобладнати його для використання з саморобною малогабаритною РСЗВ / Фото Reuters

Мобільний артилерійський підрозділ Олександра Тарана офіційно не входить до складу Збройних сил України, але це не заважає його бійцям знищувати російські цілі власним коштом, пише Reuters.

“Ми… воюємо завдяки пенсійному фонду”, – сміється 68-річний командир з позивним “Дід”.

Добровольчий підрозділ Тарана, “Степові вовки”, складається з десятків українських чоловіків, переважно старших 60 років, які вважаються занадто старими для призову в армію, але хочуть захищати країну.

Пересуваючись за лінією фронту на вантажівках з ракетними установками, вони виконують накази польових командирів і співпрацюють з іншими військами, роблячи свій внесок у військові зусилля, незважаючи на відсутність офіційної підтримки з боку армії.

Підрозділ фінансується за рахунок пожертв і має на озброєнні несправні патрони, які вони ремонтують власноруч, а також зброю, захоплену у ворога. І те, і інше їм доставляють фронтові війська.

Коли Reuters нещодавно відвідали їхню базу на південному сході Запорізької області, вони готували 122-мм снаряди для “Градів”, які згодом були випущені військовими з іншого підрозділу.

“Командири, які надають нам мішені, задоволені, – каже 63-річний боєць з позивним “Зорро”.

“Вони дають нам більше мішеней (і) допомагають нам з боєприпасами, чим можуть”.

Командир Таран розповів, що його підрозділ намагався офіційно приєднатися до Збройних сил України, щоб безпосередньо отримувати боєприпаси і зарплату, але безуспішно.

До складу підрозділу також входять молоді чоловіки, які були визнані непридатними до військової служби.

Більш ніж через два роки після повномасштабного вторгнення Росії мобілізаційні зусилля України зазнають труднощів на тлі слабшаючого ентузіазму.

Російські війська просуваються на сході, і аналітики кажуть, що Україна потребує вирішення проблеми нестачі людських ресурсів.

Деякі відомі українські та іноземні прихильники військових зусиль закликали Зеленського значно знизити мобілізаційний вік.

Раніше цього місяця Зеленський схвалив нові заходи, що дозволяють військовим призивати більше військ і посилюють покарання за ухилення від служби. Він також знизив мобілізаційний вік з 27 до 25 років.

Таран, який воює відтоді, як Москва розпочала війну в 2014 році, каже, що примус навряд чи замінить справжній ентузіазм потенційного рекрутингу.

“Бийте його палицею, якщо хочете, але він не буде воювати, – сказав він. “Якщо людина хоче, вона може і у 100 років виконувати свої завдання і знищувати ворога”.


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