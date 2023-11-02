Республіканці закликали Байдена надати Україні ракети більшої дальності

Група високопоставлених республіканців у Конгресі США направила президенту Джо Байдену лист із закликом направити в Україну ракети ATACMS більшої дальності.

Про це повідомляє Reuters.

У листі до Байдена від 1 листопада провідні республіканці в комітетах Конгресу з міжнародних відносин і збройних сил привітали повідомлення про те, що адміністрація надала Україні кілька армійських тактичних ракетних систем обмеженого радіуса дії (ATACMS), але разом з тим просили, щоб він також надіслав більше систем більшої дальності.

“Потреба України в засобах глибокого ураження залишається нагальною, особливо для ураження цілей по всьому Криму”, – йдеться у листі.