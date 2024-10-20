Референдум у Молдові щодо вступу до ЄС визнано таким, що відбувся

У Молдові відбувся референдум щодо вступу країни до Євросоюзу.

За даними Центральної виборчої комісії Молдови станом на 19:30, у ньому взяли участь понад 1 мільйон 480 тисяч людей, або майже 50% від числа виборців країни.

Згідно із законодавством Молдови, референдум визнається таким, що відбувся, якщо в ньому взяли участь не менш як третина виборців.

На референдумі вирішується, «чи слід закріпити в конституції країни мету про вступ до ЄС». Чинна президентка і кандидатка на новий термін на посаді Мая Санду активно підтримує цю ідею, сподіваючись на масову підтримку.

За її словами, «голос кожного важливий, незалежно від місця знаходження виборця». Більшість населення, згідно з соцопитуваннями, підтримує вступ до Європейського союзу, проте п’ять кандидатів на виборах закликають голосувати проти або бойкотувати референдум, називаючи його «політичним прийомом».