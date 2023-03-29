Ребров не збирається очолювати збірну у найближчій перспективі

Сергій Ребров заявив, що зосереджений на роботі в “Аль-Айні” та говоритиме про призначення тренером збірної України після завершення контракту з клубом з ОАЕ, повідомляє “Український футбол“.

Таким чином Ребров відповів на прохання прокоментувати інформацію, що для нього нібито пріоритетним варіантом є продовження контракту з “Аль-Айном”, а збірну України очолить Руслан Ротань, який зараз є виконувачем обов’язків головного тренера.

“Останнім часом багато чуток та інсайдів про мене та збірну з’являється. Та невже ви вважаєте, що я повинен усе це коментувати? Я озвучив свою позицію відносно роботи в збірній України, вона незмінна. А звідки інформація у цього інсайда, ви запитайте у нього”, – сказав Ребров.

Раніше тренер заявляв, що не приховує бажання працювати зі збірною України, однак ухвалюватиме рішення лише після закінчення контракту з “Аль-Айном”, який розрахований до 30 червня 2023 року.

Як відомо, Ребров у 2014-2017 роках тренував “Динамо” та очолював “Аль-Аглі” із Саудівської Аравії та угорський “Ференцварош”.

Збірна України проведе наступні матчі у червні. 16 червня у гостях вона зустрінеться з Північною Македонією, а проти Мальти зіграє 19 червня у Польщі.