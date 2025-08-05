Ракетний удар по агропідприємству на Сумщині: двоє людей загинули, двоє поранених — у важкому стані

Унаслідок ракетного удару по агропідприємству у Сумській громаді 5 серпня загинули двоє чоловіків — 54 та 55 років. Троє людей зазнали поранень.
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
Постраждалі 54 та 57-річний чоловіки перебувають у важкому стані. Стан 61-річного чоловіка оцінюється як середньої тяжкості. Усі постраждалі госпіталізовані.
Пошкоджено приміщення підприємства, на місці працюють екстрені служби. Триває ліквідація наслідків атаки.
“Усі загиблі та постраждалі — працівники сільськогосподарського підприємства. Росія вкотре показала, що веде війну проти мирного населення, завдаючи прицільного удару по цивільній інфраструктурі”, — йдеться в повідомленні.