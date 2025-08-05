        Суспільство

        Ракетний удар по агропідприємству на Сумщині: двоє людей загинули, двоє поранених — у важкому стані

        Галина Шподарева
        5 Серпня 2025 16:10
        читать на русском →
        Надання допомоги постраждалим під Сумами / Фото: t.me/grigorov_oleg
        Надання допомоги постраждалим під Сумами / Фото: t.me/grigorov_oleg

        Унаслідок ракетного удару по агропідприємству у Сумській громаді 5 серпня загинули двоє чоловіків — 54 та 55 років. Троє людей зазнали поранень.

        Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

        Реклама

        Постраждалі 54 та 57-річний чоловіки перебувають у важкому стані. Стан 61-річного чоловіка оцінюється як середньої тяжкості. Усі постраждалі госпіталізовані.

        Пошкоджено приміщення підприємства, на місці працюють екстрені служби. Триває ліквідація наслідків атаки.

        “Усі загиблі та постраждалі — працівники сільськогосподарського підприємства. Росія вкотре показала, що веде війну проти мирного населення, завдаючи прицільного удару по цивільній інфраструктурі”, — йдеться в повідомленні.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини