Ракетний удар по агропідприємству на Сумщині: двоє людей загинули, двоє поранених — у важкому стані

“Усі загиблі та постраждалі — працівники сільськогосподарського підприємства. Росія вкотре показала, що веде війну проти мирного населення, завдаючи прицільного удару по цивільній інфраструктурі”, — йдеться в повідомленні.

Постраждалі 54 та 57-річний чоловіки перебувають у важкому стані. Стан 61-річного чоловіка оцінюється як середньої тяжкості. Усі постраждалі госпіталізовані.

Унаслідок ракетного удару по агропідприємству у Сумській громаді 5 серпня загинули двоє чоловіків — 54 та 55 років. Троє людей зазнали поранень.