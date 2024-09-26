Радник угорського прем’єра Віктора Орбана Балаш Орбан заявив, що його країна не оборонялася б проти РФ, як Україна.

Про це повідомляє видання Telex.

У якості аргумента він привів 1956 рок, коли радянські війська придушували повстання в Будапешті, Угорщина, за його словами, “не зробила б того, що зробив президент Зеленський 2,5 роки тому, адже це безвідповідально”.

“Тому що ми зрозуміли, що тут треба бути обережними, і треба ставитися до дуже дорогоцінних угорських життів з великою обережністю. Їх не можна просто кидати на поталу іншим”, – сказав він.

На запитання журналіста, що сталося б, якби США допомогли Угорщині у 1956 році, Балаш Орбан відповів, що це нібито призвело б до Третьої світової війни.