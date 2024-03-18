Рада міністрів закордонних справ ЄС виділить €5 мільярдів на військові потреби України

На засіданні Ради міністрів закордонних справ ЄС, в якому взяв участь глава МЗС України Дмитро Кулеба, ухвалено остаточне рішення щодо виділення додаткових 5 мільярдів євро на військову підтримку України в рамках Європейського фонду миру.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Міністр висловив вдячність колегам за цей крок, а також подякував Чехії за своєчасну ініціативу з закупівлі артилерійських боєприпасів для України та усім державам-членам ЄС, які вже зробили свої внески для її втілення.

«Закликаю тих, хто ще міркує над внесками, зробити їх якнайшвидше. Це стосується не лише чеської ініціативи, але й кількох інших подібних ініціатив. Кожен день має значення», – сказав Кулеба.

Глава МЗС України наголосив, що погрози Росії на адресу членів НАТО і ЄС свідчать про те, що російський диктатор прагне розширювати агресію. Підтримка України є єдиним способом завадити цим планам.

“Український солдат — єдина надія Європи на збереження миру. Не повинно бути жодних обмежень чи затримок у забезпеченні українських військових усім, чого вони потребують, щоб зламати хребет російським окупаційним військам на українській землі”, – наголосив Кулеба.

Міністр привітав ініціативу Президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн щодо використання прибутків від заморожених російських активів для закупівлі військового обладнання для України. На його переконання, союзники мають також знайти необхідні правові підстави та політичну волю для використання не лише доходів, але й самих активів.