Кримінал

П’ятеро поранених, зруйнований ВНЗ: все, що відомо про ранковий удар по Харкову

5 Лютого 2023 11:52
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обстріли, харків

Вранці окупанти завдали ракетний удар по центру Харкова — прокурори та слідчі поліції працюють на місцях обстрілів.

За даними слідства, 5 лютого 2023 року близько 8:20 російські військові завдали ракетний удар по Київському району м. Харкова. Одна з ракет влучила у п’ятиповерхову будівлю вищого навчального закладу та завдала серйозні руйнування. Отримав поранення охоронець.

Інша ворожа ракета влучила поблизу житлового будинку. Постраждали четверо мешканців: 58-річний чоловік, дві жінки віком 54 років та 83-річна жінка. За попередніми даними, окупанти обстріляли Харків двома ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Документування збройної агресії РФ проводилось спільно зі слідчими ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

«Те, що стосується житлових будинків, – руйнування є, але немає загрози обвалювання. Основне завдання – це виконати поквартирний обхід. Потім – робота над системами тепло-, водо- та енергопостачання. Крім того, необхідно підготувати матеріали для закриття контурів і надати допомогу університету міського господарства. Комунікації, які тут є, відновлюватимемо», – повідомив мер Харкова.

Ігор Терехов підкреслив, що російський агресор продовжує знищувати місто, його центральну частину. На місці «прильоту» не було військових, і постраждали цивільні люди. За його словами, людей, які потребуватимуть житла, зможуть відселити до гуртожитків. 

На місці працюють фахівці КП «Харківські теплові мережі». Як повідомили на підприємстві, пошкоджений будинок відключили від послуг, а у будинках поруч перезапускають тепло. Роботи тривають, по ушкодженій будівлі остаточних висновків ще не зроблено.


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