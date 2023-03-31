П’ятеро людей зазнали поранень після нічної атаки на Харків та область

Вчора пізно ввечері ворог завдав ракетного удару по Новобаварському району Харкова. Усього по місту було випущено 9 ракет, попередньо ЗРК С-300.

Як повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, у Харкові пошкоджений об’єкт цивільної інфраструктури та приватні житлові будинки. Частина ракет влучила в землю та вибухнула у повітрі.

Внаслідок ракетної атаки легкі поранення отримали 3 людей. Госпіталізації не потребували.

Також минулої ночі ворог здійснив атаку БПЛА “Шахед” на об’єкти критичної інфраструктури в Ізюмському районі. Поранення зазнали та були госпіталізовані 2 цивільних чоловіка 44 та 66 років.

Синєгубов також додав, що протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Харківської області в Куп’янському, Чугуївському та Вовчанському районах. Зокрема, вогонь вівся по Козачій Лопані, Куп’янську, Дворічній, Стрілечі та інших містах і селах. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.