Кримінал

П’ятеро людей зазнали поранень після нічної атаки на Харків та область

31 Березня 2023 08:47
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ракетний удар, харків

Вчора пізно ввечері ворог завдав ракетного удару по Новобаварському району Харкова. Усього по місту було випущено 9 ракет, попередньо ЗРК С-300.

Як повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов, у Харкові пошкоджений об’єкт цивільної інфраструктури та приватні житлові будинки. Частина ракет влучила в землю та вибухнула у повітрі.

Внаслідок ракетної атаки легкі поранення отримали 3 людей. Госпіталізації не потребували.

Також минулої ночі ворог здійснив атаку БПЛА “Шахед” на об’єкти критичної інфраструктури в Ізюмському районі. Поранення зазнали та були госпіталізовані 2 цивільних чоловіка 44 та 66 років.

Синєгубов також додав, що протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні населені пункти Харківської області в Куп’янському, Чугуївському та Вовчанському районах. Зокрема, вогонь вівся по Козачій Лопані, Куп’янську, Дворічній, Стрілечі та інших містах і селах. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди.


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