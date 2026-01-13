        Події

        П’ятеро людей постраждали внаслідок нічних ударів по Одесі

        Галина Шподарева
        13 Січня 2026 07:59
        В Одесі внаслідок ударів РФ 13 січня постраждали п'ятеро людей / Фото: ДСНС
        Уночі 13 січня росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу постраждали п’ятеро людей.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Одеській області.

        Внаслідок влучань виникли пожежі в новобудові, що не експлуатується, у приміщенні фітнес-центру, будівлі професійного ліцею, а також у розташованому поруч гаражі з легковим автомобілем. Загоряння ліквідовано.

        Пошкоджено фасади та вікна у шести розташованих поряд багатоквартирних житлових будинках та дитячому садку, а також два гаражі та дев’ять автомобілів.

        Психологи ДСНС надали допомогу 14 жителям, серед яких одна дитина.

        За попередньою інформацією, постраждали п’ятеро людей.

        Наслідки атаки на Одесу 13 січня / Фото: ДСНС

