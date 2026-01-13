П’ятеро людей постраждали внаслідок нічних ударів по Одесі

Уночі 13 січня росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу постраждали п’ятеро людей.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Одеській області.

Внаслідок влучань виникли пожежі в новобудові, що не експлуатується, у приміщенні фітнес-центру, будівлі професійного ліцею, а також у розташованому поруч гаражі з легковим автомобілем. Загоряння ліквідовано.

Реклама

Реклама

Пошкоджено фасади та вікна у шести розташованих поряд багатоквартирних житлових будинках та дитячому садку, а також два гаражі та дев’ять автомобілів.

Психологи ДСНС надали допомогу 14 жителям, серед яких одна дитина.

За попередньою інформацією, постраждали п’ятеро людей.