Політика

Путінська “Єдина Росія” планує використати учасників війни в Україні на виборах, – ISW

16 Квітня 2023 11:47
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ISW, росія

Партія президента Росії Володимира Путіна «Єдина Росія» має намір залучити російських військових, які служили в Україні, як кандидатів на виборах у 2023 і 2024 роках, ймовірно, намагаючись утвердитися як остаточна провоєнна партія в Росії. 

Голова ЦВК «Єдиної Росії» Олександр Сидякін 14 квітня оголосив, що «Молода гвардія Єдиної Росії» (молодіжне крило «Єдиної Росії») запустила навчальний модуль про участь у праймеріз для російських військовослужбовців і добровольців, які брали участь у «спецоперації» РФ у Україні, пише ISW.

Як повідомлялося, Сідякін заявив, що російські військові та добровольці будуть у списках кандидатів від “Єдиної Росії” на майбутніх регіональних виборах у вересні 2023 року. Наразі партія «Єдина Росія» висуває кандидатів на праймеріз до 27 квітня, а праймеріз триватимуть з 22 по 28 травня.

Як повідомляється, 14 квітня голова «Молодої гвардії Єдиної Росії» Антон Демидов заявив, що основними військовими та добровольцями стануть російські військові. спікери партії під час виборів президента Росії в 2024 році.

Залучення військовослужбовців як політичних кандидатів під час війни є типовим для суспільства, яке проводить вибори, незалежно від чесності чи важливості цих виборів. Проте Кремль, ймовірно, має намір залучати військових як кандидатів у більшій мірі, ніж це зазвичай навіть для країни військового часу. Кремль, ймовірно, має на меті використати кандидатів, які служили в Україні, як публічне обличчя партії «Єдина Росія» на майбутніх виборах, щоб заручитися підтримкою військовослужбовців та членів їхніх сімей і створити «Єдину Росію» як остаточну політичну партію, яка виступає за війну. рух. Потенційна «мілітаризація» партії «Єдина Росія», швидше за все, не означає спроб Кремля розгорнути війну в Україні.


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