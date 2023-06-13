Путін: зараз йде атака України за чотирма напрямками

Цілі російського вторгнення в Україну залишаються незмінними, заявив Володимир Путін на зустрічі з російськими воєнкорами.
“Мета “спецоперації” змінюється відповідно до поточної ситуації, але в цілому вони залишаються тими ж”, – сказав президент РФ.
Україну він назвав країною, яку Захід використовує для розгойдування Росії, і це Москву «ніколи не влаштує». І висловив «здивування» з приводу Зеленського: «загалом дивуюся, як у людини, у жилах якої тече єврейська кров, може підтримувати неонацистів».
Також Путін заявив, що на початку свого президентства хотів вступити до НАТО, але Росію не ухвалили.
“Ми вважали, що ми свої буржуїнські, і в НАТО я вудки закинув, нас навіть розглядати не стали”, – каже він.
Але при цьому заявляє, що Росія “досі налаштована на найкращі відносини з країнами колишнього СРСР та із Заходом”.
Путін також сказав, що підрив дамби Каховської ГЕС “на жаль” зірвав плани наступальних операцій ЗСУ через Дніпро.
“На жаль, тому що цей наступ для українських військ закінчився б дуже погано”, – сказав Путін.
Він повторив звинувачення у підриві греблі на адресу України.
Щодо наступу ЗСУ на півдні, то, на думку Путіна, воно є повномасштабним. Однак, за його твердженням, «на жодному напрямі ЗСУ успіхів не мали».
Що ще сказав Путін:
- Ми поступово та методично займаємося демілітаризацією України.
- Контрнаступ України є масштабним з використанням підготовлених для цього резервів. Він почався четвертого червня і продовжується прямо зараз. За чотирма напрямками. На жодній із ділянок противник успіху не мав.
- Втрати ЗСУ наближаються до оцінок, які можна назвати катастрофічними.
- Про втрати у бронетехніці ЗСУ: вони за цей час втратили понад 160 танків та понад 360 бронемашин.
- Наші втрати з бронетехніки – 54 танки і частина з них підлягає відновленню та ремонту.
- Українська сторона прагнула руйнування Каховської ГЕС. Вони цілеспрямовано били по греблі хаймарсами.
- РФ у разі продовження обстрілів своїх регіонів розгляне питання щодо створення “санітарної зони” на території України.