Путін: зараз йде атака України за чотирма напрямками

Цілі російського вторгнення в Україну залишаються незмінними, заявив Володимир Путін на зустрічі з російськими воєнкорами.

“Мета “спецоперації” змінюється відповідно до поточної ситуації, але в цілому вони залишаються тими ж”, – сказав президент РФ.

Україну він назвав країною, яку Захід використовує для розгойдування Росії, і це Москву «ніколи не влаштує». І висловив «здивування» з приводу Зеленського: «загалом дивуюся, як у людини, у жилах якої тече єврейська кров, може підтримувати неонацистів».

Також Путін заявив, що на початку свого президентства хотів вступити до НАТО, але Росію не ухвалили.

“Ми вважали, що ми свої буржуїнські, і в НАТО я вудки закинув, нас навіть розглядати не стали”, – каже він.

Але при цьому заявляє, що Росія “досі налаштована на найкращі відносини з країнами колишнього СРСР та із Заходом”.

Путін також сказав, що підрив дамби Каховської ГЕС “на жаль” зірвав плани наступальних операцій ЗСУ через Дніпро.

“На жаль, тому що цей наступ для українських військ закінчився б дуже погано”, – сказав Путін.

Він повторив звинувачення у підриві греблі на адресу України.

Щодо наступу ЗСУ на півдні, то, на думку Путіна, воно є повномасштабним. Однак, за його твердженням, «на жодному напрямі ЗСУ успіхів не мали».

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