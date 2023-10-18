Путін сьогодні проведе зустріч із Сі Цзіньпіном

Російський диктатор Володимир Путін зустрінеться з лідером КНР Сі Цзіньпіном у середу, 18 жовтня, в Пекіні.

Про це повідомляє Reuters.

Основна увага буде зосереджена на зауваженнях Путіна та Сі Цзіньпіна щодо війни Ізраїлю та ХАМАС.

Росія та Китай, як постійні члени Ради Безпеки ООН, заявляли, що «фундаментальною проблемою в основі конфлікту є відсутність справедливості для палестинців».

Росія офіційно «засудила насильство проти євреїв і палестинців», але Путін неодноразово критикував США за «їхній хибний підхід, який ігнорував необхідність незалежної палестинської держави».