Путін призначив свою племінницю головою держфонду “Захисники Вітчизни”

Президент Росії Володимир Путін призначив Ганну Цивільову головою нового державного фонду для учасників війни в Україні та їхніх сімей (на фото – ліворуч, на передньому плані).

Цивільова – дружина губернатора Кемеровської області Сергія Цивільова і, як з’ясувало “Агентство”, двоюрідна племінниця Путіна. Головою наглядової ради фонду став заступник голови адміністрації президента Сергій Кирієнко. Також до наглядової ради увійшли депутати Держдуми, чиновники, громадські діячі та співробітники медіа, які висвітлюють війну за зведенням Міноборони Росії.

Згідно з президентським указом, фонд “Захисники Вітчизни” надаватиме підтримку “ветеранам бойових дій” в Україні та родичам загиблих на цій війні. Фінансуватиметься він із бюджету Росії, пожертвувань та “інших джерел”.

Також Цивільова – голова Ради з питань піклування у соціальній сфері Кемеровської області. На сайті Ради стверджується, що вона “не є юридичною особою і не має свого рахунку”.