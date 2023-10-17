Путін прилетів до Сі Цзіньпіна в Пекін

Російський диктатор Володимир Путін прибув до Пекіна у вівторок, 17 жовтня. Це його другий виїзд за кордон після видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт.

Про це повідомляє Reuters.

Путін зустрінеться з главою Китаю Сі Цзіньпіном та візьме участь у форумі Один пояс, один шлях. Там будуть лідери В’єтнаму, Таїланду, Монголії та Лаосу.

Востаннє глава Кремля приїжджав до Китаю на Олімпіаду в лютому 2022 року — за лічені дні до повномасштабного вторгнення в Україну. Після нападу Пекін жодного разу не засудив Москву й не закликав Путіна вивести свої війська, заявляючи про «нейтралітет».