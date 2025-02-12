Путін провів першу розмову з новим лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа

Президент РФ Володимир Путін уперше провів офіційні переговори з новим лідером Сирії Ахмедом аль-Шараа, який у січні став президентом Сирії перехідного періоду.

Про телефонну розмову, яка “мала конструктивний, діловий і змістовний характер”, повідомила прес-служба Кремля.

Путін і аль-Шараа обмінялися думками про ситуацію в Сирії. Путін побажав співрозмовнику успіхів “у вирішенні завдань, що стоять перед новим керівництвом країни, на благо сирійського народу”.

Путін також підтвердив готовність Росії “сприяти поліпшенню соціально-економічної ситуації в Сирії”, зокрема надавати жителям країни гуманітарну допомогу.

Нещодавно російська делегація провела перемовини з аль-Шараа. Як стверджували ЗМІ, Сирія казала про компенсації та навіть вимагала видати колишнього сирійського диктатора Башара аль-Асада, який втік до РФ. Тоді як росіяни не захотіли визнавати помилок.