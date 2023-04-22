Путін підписав закон, який посилює внутрішні репресії в країні

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, спрямований на підтримку постійних зусиль Кремля створити умови для внутрішніх репресій і усунення чиновників, які потрапили в немилість.

14 квітня Путін підписав законопроект, який посилює адміністративну відповідальність за несанкціоноване проникнення на об’єкти критичної енергетичної інфраструктури та об’єкти, що знаходяться під управлінням або охороною Росгвардії (Нацгвардії Росії), Федеральної служби безпеки (ФСБ), Служби зовнішньої розвідки (СВР), МВС, пише ISW.

Кремль, ймовірно, має намір використати ці посилені покарання, щоб приховати діяльність російських військових і органів безпеки, а також розширити можливості цих структур усунути посадовців і розправитися з російськими громадянами за звинуваченнями в незаконному проникненні. Нещодавно Путін підписав законопроекти, що розширюють правові покарання за дискредитацію всього російського персоналу, який воює в Україні, і за незаконне привласнення російських військових активів, і російські органи безпеки все частіше використовують ці закони як привід для арешту російських громадян.

ISW раніше оцінювало, що Кремль може використовувати привід загроз оборонно-промисловій базі Росії (DIB), щоб виправдати репресії, і новий закон, ймовірно, спрямований на розширення масок, під якими російська влада виправдовує внутрішні репресії.

Раніше ISW оцінювало, що ФСБ, схоже, проводить масштабну перебудову внутрішніх органів безпеки, яку новий закон може ще більше посилити.