Політика

Путін може погодитися на перемир’я, але спробує нав’язати свої умови, – Bloomberg
12 Березня 2025 17:36
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Президент РФ Володимир Путін / Кадр з відео
Президент РФ Володимир Путін / Кадр з відео

Президент РФ Володимир Путін, ймовірно, зрештою погодиться на запропоноване США припинення вогню в Україні, однак намагатиметься виторгувати для себе вигідні умови.

Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на свої джерела.

При цьому Кремль вважає “неприйнятними” рамки припинення вогню, які США та Україна узгодили під час зустрічі в Саудівській Аравії. Зокрема, в них не йдеться про довгострокове врегулювання війни, на чому Москва наполягала раніше.

Ще одне джерело Bloomberg припускає, що Росія може висунути додаткову умову – припинення постачання зброї Україні.


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