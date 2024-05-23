Політика

Путін дозволив використовувати американське майно для “компенсації збитків” Росії

23 Травня 2024 17:39
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Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін і лідер Кремля Володимир Путін / Фото: AP

Російський керманич Володимир Путін дозволив використовувати американське майно для “компенсації збитків” Росії.

Як повідомляє “Суспільне”, про це йдеться в указі “Про спеціальний порядок компенсації шкоди, заподіяної Російській Федерації та Центральному банку Російської Федерації у зв’язку з недружніми діями Сполучених Штатів Америки”.

Указ передбачає можливість “компенсації шкоди” через вилучення майна Росії в США через суд — за рахунок майна Сполучених Штатів або американських осіб, включно з цінними паперами, частками в капіталі юросіб і майновими правами.

Згідно з указом, російський правовласник має отримати право звернутися до російського суду із заявою “про встановлення факту необґрунтованого позбавлення прав на майно у зв’язку з рішенням державного або судового органу США та про компенсацію збитків”.

Урядова комісія має “організувати виявлення майна, яке з урахуванням принципу пропорційності може бути використано для компенсації”.

Порядок компенсації Путін доручив визначити уряду Росії.


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