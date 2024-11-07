Путін дав перший коментар з приводу перемоги Трампа на виборах

На третій годині виступу на “Валдаї” президент РФ Володимир Путін привітав Дональда Трампа з обранням 47-м президентом США.

Путін зазначив, що “не знає, що відбуватиметься, коли Трамп повернеться в Білий дім”.

“Але те, що говорилося публічно досі (…), те, що говорилося щодо прагнення відновити відносини з Росією, сприяти завершенню української кризи, на мій погляд, це заслуговує на увагу, як мінімум”, – додав він.

Після цього Путін привітав Трампа з перемогою і заявив, що “не має нічого проти” відновлення контактів зі США, у разі якщо Трамп ініціює такий контакт.

“Я не вважаю негожим і зі свого боку йому зателефонувати. Просто не роблю цього, тому що керівники західних держав з якогось етапу, ледь не щотижня мені дзвонили, а потім раптом припинили”, – сказав Путін у відповідь на запитання, як він відреагує, якщо ще до інавгурації Трамп зателефонує йому і запропонує зустрітися.