Прикордонники показали роботу мобільних вогневих груп, які відбивали атаку “шахедів” (фото, відео)

Мобільні вогневі групи прикордонників збили вночі п’ять “шахедів” в трьох регіонах України. Мобільні групи відпрацювали по ворожих цілях під час відбиття чергової масованої дронової атаки.

Про це повідомили в ДПСУ.

“Цієї ночі ворог знову атакував Україну дронами. В результаті відбиття атаки, військовослужбовці ДПСУ збили п’ять ворожих “шахедів”, – йдеться в повідомленні.

Два з уданих дронів прикордонники Морської охорони знищили над Одещиною. Ще три знешкодили мобільні вогневі групи Держприкордонслужби на Сумському та Чернігівському напрямках.