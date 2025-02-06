Суспільство

Прикордонники показали роботу мобільних вогневих груп, які відбивали атаку “шахедів” (фото, відео)
6 Лютого 2025 14:46
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Вночі 6 лютого прикордонники збили п'ять "шахедів" на трьох напрямках / Фото: ДПСУ
Вночі 6 лютого прикордонники збили п'ять "шахедів" на трьох напрямках / Фото: ДПСУ

Мобільні вогневі групи прикордонників збили вночі п’ять “шахедів” в трьох регіонах України. Мобільні групи відпрацювали по ворожих цілях під час відбиття чергової масованої дронової атаки.

Про це повідомили в ДПСУ.

“Цієї ночі ворог знову атакував Україну дронами. В результаті відбиття атаки, військовослужбовці ДПСУ збили п’ять ворожих “шахедів”, – йдеться в повідомленні.

Два з уданих дронів прикордонники Морської охорони знищили над Одещиною. Ще три знешкодили мобільні вогневі групи Держприкордонслужби на Сумському та Чернігівському напрямках.

Фрагменти збитих дронів / Фото: ДПСУ

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