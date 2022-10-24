Кримінал

Причиною аварії Су-34 в Єйську стало потрапляння птахів у двигун

24 Жовтня 2022 09:17
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авіакатастрофа

За даними джерела ТАРС, до розслідування обставин катастрофи бомбардувальника в Єйську було встановлено, що в його двигун потрапили дві чайки. Саме це, за словами співрозмовника агентства, спричинило катастрофу літака.

«Їх [чайок] останки знайдено експертами під час огляду уламків літака», — заявило джерело, додавши, що птахи потрапили в двигун літака, коли він злітав.

Бомбардувальник Су-34 увечері 17 жовтня впав біля дев’ятиповерхового будинку у Єйську. Пілоти літака встигли катапультуватись.

На місці падіння літака виникла пожежа. Вогонь перекинувся на житловий будинок, де пошкодження зазнали понад 70 квартир у двох під’їздах. За останніми даними, загинули 15 людей, понад 20 постраждали.


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