Причиною аварії Су-34 в Єйську стало потрапляння птахів у двигун

За даними джерела ТАРС, до розслідування обставин катастрофи бомбардувальника в Єйську було встановлено, що в його двигун потрапили дві чайки. Саме це, за словами співрозмовника агентства, спричинило катастрофу літака.

«Їх [чайок] останки знайдено експертами під час огляду уламків літака», — заявило джерело, додавши, що птахи потрапили в двигун літака, коли він злітав.

Бомбардувальник Су-34 увечері 17 жовтня впав біля дев’ятиповерхового будинку у Єйську. Пілоти літака встигли катапультуватись.

На місці падіння літака виникла пожежа. Вогонь перекинувся на житловий будинок, де пошкодження зазнали понад 70 квартир у двох під’їздах. За останніми даними, загинули 15 людей, понад 20 постраждали.