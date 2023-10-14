Противник не залишає спроб прорвати оборону у напрямку Авдіївки

Про ситуацію під Авдіївкою на Донеччині вранці в суботу знову прозвітував український генштаб.

Противник не залишає спроб прорвати українську оборону на цьому напрямі, йдеться у зведенні. У Генштаби ЗСУ, як і напередодні, заявляють, що ці спроби були марними.

“Захисники відбили близько 20 атак ворога в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Тоненьке, Північне, Першотравневе, Нетайлове Донецької області”, – йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Щодо Куп’янського напрямку, то тут українські воїни відбили понад 20 атак ворога. Гаряче було біля Синьківки, Іванівки та Кислівки Харківської області.