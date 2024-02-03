Протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень, кожне друге – на Авдіївському напрямку

Протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень. Ворог завдав 54 авіаційних удари та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

нашими захисниками відбито 2 атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак ворога в районах Серебрянського лісництва Луганської області, Тернів та Ямполівки Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ.

нашими захисниками відбито 5 атак ворога в районах Серебрянського лісництва Луганської області, Тернів та Ямполівки Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ. На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника в районі населених пунктів Богданівка та Кліщіївка Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.

Силами оборони відбито 3 атаки противника в районі населених пунктів Богданівка та Кліщіївка Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районі населеного пункту Авдіївка та ще 3 атаки в районі Первомайського Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ.

нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районі населеного пункту Авдіївка та ще 3 атаки в районі Первомайського Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ. На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог за підтримки авіації 6 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення.

Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог за підтримки авіації 6 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення. На Шахтарському напрямку оборони відбито 2 атаки противника в районі південніше Золотої Ниви Донецької області.

оборони відбито 2 атаки противника в районі південніше Золотої Ниви Донецької області. На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 4 безуспішних спроби штурму позицій наших військ.

Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу та 1 артилерійському засобу противника.