Політика

Протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень, кожне друге – на Авдіївському напрямку

3 Лютого 2024 19:13
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генштаб
Ілюстративна світлина / Фото Генштаб ЗСУ

Протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень. Ворог завдав 54 авіаційних удари та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштаба ЗСУ.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

  • На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак ворога в районах Серебрянського лісництва Луганської області, Тернів та Ямполівки Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 3 атаки противника в районі населених пунктів Богданівка та Кліщіївка Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.
  • На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районі населеного пункту Авдіївка та ще 3 атаки в районі Первомайського Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ.
  • На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог за підтримки авіації 6 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення.
  • На Шахтарському напрямку оборони відбито 2 атаки противника в районі південніше Золотої Ниви Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 4 безуспішних спроби штурму позицій наших військ.

Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу та 1 артилерійському засобу противника.


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