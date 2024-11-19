Кримінал

Прокуратура Швеції кваліфікувала пошкодження кабелю на дні Балтійського моря як диверсію
19 Листопада 2024 18:48
читать на русском →
Євросоюз

Прокуратура Швеції почала попереднє розслідування за підозрою в диверсії у зв’язку з двома пошкодженнями підводного кабелю в Балтійському морі, повідомляють у прес-релізі відомства.

Справою займається національний оперативний департамент поліції, а попереднє розслідування веде державний прокурор Хенрік Седерман. За його словами, наразі злочин кваліфікують як диверсію.

“Попереднє розслідування перебуває на ранній стадії. Наразі немає жодної додаткової інформації”, – додав прокурор.

18 листопада стало відомо, що на дні Балтійського моря пошкоджено кабелі, що йдуть із Фінляндії до Німеччини і зі Швеції до Литви. Міністерства закордонних справ Німеччини та Фінляндії заявили, що триває розслідування.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
19 Листопада 2024 20:07

Данія передала Україні 6 винищувачів F-16, на черзі ще 13
19 Листопада 2024 17:59

З початку року Україна виготовила понад 2 мільйони артилерійських боєприпасів
19 Листопада 2024 17:30

Зеленський прокоментував удар по російському арсеналу під Брянськом
19 Листопада 2024 16:22

У Глухові завершили рятувальну операцію: росіяни вбили 12 людей
19 Листопада 2024 14:55

Рада ухвалила держбюджет на 2025 рік
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

3925 ДЕНЬ ОПОРУ
Юрій САПРОНОВ

Харків вистояв, не зламався. Виключно завдяки ЛЮДЯМ
Юрій БУТУСОВ

Україна вдарила ракетами по РФ після дозволу Байдена!
Юрій ЧЕВОРДОВ

Харків може пишатись тим, що став колискою українського радіомовлення
Сергій ПРИТУЛА

Хто вам ворог?
Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
усі думки