Прокуратура Швеції кваліфікувала пошкодження кабелю на дні Балтійського моря як диверсію

Прокуратура Швеції почала попереднє розслідування за підозрою в диверсії у зв’язку з двома пошкодженнями підводного кабелю в Балтійському морі, повідомляють у прес-релізі відомства.

Справою займається національний оперативний департамент поліції, а попереднє розслідування веде державний прокурор Хенрік Седерман. За його словами, наразі злочин кваліфікують як диверсію.

“Попереднє розслідування перебуває на ранній стадії. Наразі немає жодної додаткової інформації”, – додав прокурор.

18 листопада стало відомо, що на дні Балтійського моря пошкоджено кабелі, що йдуть із Фінляндії до Німеччини і зі Швеції до Литви. Міністерства закордонних справ Німеччини та Фінляндії заявили, що триває розслідування.