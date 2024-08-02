Про ротації говорити передчасно, – командувач Об’єднаних сил

В умовах російського наступу про ротації військових говорити поки що зарано. Про це в в інтерв’ю “Главкому” розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ Андрій Гнатов, який замінив на посаді Юрія Содоля.

“Це дуже чутлива тема. У слово “ротація” можна вкладати багато сенсів. Обстановка така, що наступальна ініціатива зараз у противника, він ще здатен нарощувати зусилля; ми ж виконуємо завдання, щоб його зупинити. За таких умов казати, що гарантовано відбудуться ротації і в яких масштабах вони будуть, – передчасно”, – сказав Гнатов.

Генерал також наголосив, що стежить за тим, щоб військові використовували своє право на відпустку – зокрема для реабілітації після поранення чи травм, а також за сімейними обставинами.

“Командири підрозділів намагаються, щоб близько 10%, інколи 15% військовослужбовців одночасно були у відпустках. Звісно, всі прагнуть скористатися правом на відпустку в літній період, але об’єктивно це неможливо”, – пояснив командувач.