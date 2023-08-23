Політика

Президент Португалії вперше приїхав до Києва

23 Серпня 2023 10:10
читать на русском →
україна, Португалія

Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза прибув до Києва з дводенним візитом, який присвячений святкуванню 32-ї річниці незалежності країни.

Про це повідомляє CNN.

На вокзалі у Києві він заявив, що має намір виявити солідарність з Україною, а також взяти участь у святкуванні Дня Незалежності.

“Цілей декілька. По-перше, це продовження португальської присутності. Тут був прем’єр-міністр, голова Асамблеї республіки, кілька разів міністр закордонних справ, тепер приїхав президент республіки. Португалія демонструє свою солідарність у всіх сферах”, – заявив Марсело Ребелу де Соуза.

Він додав, що “все, що є принциповим – а все фундаментальне на даний момент – у житті України, є фундаментальним і в житті Португалії”.

Президент Португалії заявив, що візьме участь у святкуванні 32-ї річниці незалежності України з огляду на те, що “цей рік ще особливіший” у зв’язку з приєднанням до урочистостей представників інших країн. За його словами, український контрнаступ йде для “затвердження свого суверенітету”.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Серпня 2023 11:25

У Вінницькій області в ДТП загинуло 12 людей, шестеро із них – діти
23 Серпня 2023 09:08

Нічна атака дронів: сили ППО збили 11 ворожих “шахедів”
23 Серпня 2023 08:55

ЗСУ мають успіх у напрямку Новопрокопівки, наразі закріплюються на досягнутих рубежах, – Генштаб
23 Серпня 2023 08:39

Харкову – 369 років
23 Серпня 2023 08:24

Окупанти вдарили по зерносховищах в Одеській області
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Пятая колонна нашла вождя и сдала Харьков
Олексій АРЕСТОВИЧ

Как мы убиваем своих
Александр КИРШ

“Американцы нам ничего не должны!” А я говорю — должны!
Юрій БУТУСОВ

Ціна безладу – десятки тисяч життів…
Александр КИРШ

G20 в сентябре: без Украины, но с РФ, или НАТО — в обмен на территории
Александр КИРШ

Если бы Украина и Польша в своё время нашли взаимопонимание, европейская история была бы совсем другой
усі думки