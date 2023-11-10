Політика

Прем’єр Угорщини заявив, що Україна не готова до вступу до Євросоюзу

10 Листопада 2023 11:41
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україна, орбан, єс

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Євросоюз не повинен починати переговори з Україною про членство в ЄС, це “чітка” позиція Угорщини.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Орбана в ефірі державного радіо, передає “Європейська правда”

“Переговори про членство не повинні починатися, це чітка позиція Угорщини”.

За його словами, суперечка між ЄС та Угорщиною щодо мільярдів євро коштів від Брюсселя, заморожених для Будапешта через проблеми з верховенством права, не може бути жодним чином пов’язана з підтримкою Угорщиною переговорів про вступ України до ЄС.

“Я хотів би дуже чітко заявити, що відмова Угорщини від початку переговорів з Україною про членство в ЄС не є предметом бізнес-угоди… Вона не може бути пов’язана з питанням коштів, які Угорщина має право отримати”, – наголосив він.

Угорський лідер висловив переконання, що Україна не готова вести переговори про членство в ЄС, заявивши, що “Київ далекий від ЄС”, інформує hvg.hu.

“Україна жодним чином не готова вести переговори з амбіціями членства в ЄС. Україні так само далеко до членства в ЄС, як Мако (місто на південному сході Угорщини. – Ред.) до Єрусалима”, – сказав він.

Цього року уряд Орбана зіткнувся з економічною стагнацією та зростанням бюджетного дефіциту, тоді як Угорщина намагається вийти з найвищого в Європі рівня інфляції, що у першому кварталі перевищив 25%.

У середині грудня лідери країн ЄС повинні ухвалити рішення про те, чи приймати рекомендацію Єврокомісії запросити Київ розпочати переговори про членство, щойно він виконає чотири висунуті умови.

Будь-яке таке рішення вимагає одностайності 27 членів ЄС і Угорщина є головною потенційною перешкодою для “зеленого світла”.


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