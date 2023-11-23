Політика

Прем’єр Литви відвідає Україну з багатоденним візитом

23 Листопада 2023 21:39
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Литва

Прем’єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте відвідає Україну з багатоденним робочим візитом.

Про це повідомляє LRT.

За даними видання, Шимоніте 23 листопада виїде з Литви в Україну у другій половині дня. Візит прем’єра Литви в Україну триватиме чотири дні – з четверга по неділю.

Програма візиту прем’єр-міністра в Україну поки не розголошується.

«Я зустрінуся з українськими лідерами, а в суботу візьму участь в „Українській зерновій ініціативі“, яку минулого року відкрив президент Володимир Зеленський», — сказала прем’єр.

Відповідаючи на запитання, що вона планує обговорити в Україні, Шимоніте сказала, що «всі теми будуть обговорюватися».


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