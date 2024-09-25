Представники Трампа повідомили про погрози Ірану вбити його

Співробітники американської розвідки попередили Дональда Трампа загрозу його життю від Ірану.

Про це повідомляє штаб Трампа.

Директор з комунікацій передвиборчої кампанії Трампа Стівен Чунг заявив, що співробітники управління директора національної розвідки (ODNI) поінформували кандидата у президенти про конкретні загрози з боку Ірану, які спрямовані на його вбивство з метою дестабілізації ситуації в США.

Він також зазначив, що в останні місяці ці загрози стали більш скоординованими, і всі відповідні правоохоронні органи працюють над тим, щоб забезпечити безпеку Трампа та запобігти впливу на вибори.