Політика

Представники Трампа повідомили про погрози Ірану вбити його
25 Вересня 2024 11:27
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іран, трамп
Дональд Трамп / Фото з відкритих джерел

Співробітники американської розвідки попередили Дональда Трампа загрозу його життю від Ірану.

Про це повідомляє штаб Трампа.

Директор з комунікацій передвиборчої кампанії Трампа Стівен Чунг заявив, що співробітники управління директора національної розвідки (ODNI) поінформували кандидата у президенти про конкретні загрози з боку Ірану, які спрямовані на його вбивство з метою дестабілізації ситуації в США.

Він також зазначив, що в останні місяці ці загрози стали більш скоординованими, і всі відповідні правоохоронні органи працюють над тим, щоб забезпечити безпеку Трампа та запобігти впливу на вибори.


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