Представники РФ і США вже кілька місяців ведуть таємні переговори у Швейцарії, – Reuters

Представники Росії та США останніми місяцями таємно зустрічалися у Швейцарії, щоб неофіційно обговорити війну РФ проти України, повідомляє агентство Reuters, посилаючись на джерела.

Учасниками зустрічей стали люди, у яких є дипломатичний досвід і досвід роботи у сфері безпеки, але це не державні службовці, і незрозуміло, чи надіслали їх уряди Росії та США, вказує Reuters. Імен учасників не розкривають. Одне з джерел зазначило, що про зустрічі у Швейцарії знає невелика кількість радників Трампа.

Багато деталей залишаються незрозумілими, зокрема, що саме обговорювали на зустрічах, чи були присутні на них українці і коли почалися переговори.

Відомо, що деякі зустрічі відбувалися в перехідний період у США, тобто після того, як Дональд Трамп переміг на виборах президента, але ще не вступив на посаду.