Правоохоронці затримали одесита, який заявляв, що «Одеса — це Росія»

Оперативники Одеського прикордонного загону спільно з іншими правоохоронцями викрили чоловіка, який в російських соціальних мережах закликав «русский мир» прийти в Одесу.

Про це повідомила Держприкордонслужба.

За даними правоохоронців, чоловік на власній сторінці створив «пропагандистський канал з возвеличування політики путіна», де закликав війська рф захопити не тільки Україну, а й поширити ідеологію путінського режиму по всій Європі. Він відкрито заявляв, нібито «Одеса — це росія», а українців називав «радикалами» та «ярими націоналістами».

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили електронні пристрої, через які він публікував пости, а також карабін, пістолети, шаблі, ніж та патрони.

Одесита затримали. Йому оголосили підозру в колабораційній діяльності — ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. За цією статтею йому загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю від 10 до 15 років.

Також, як зазначають в ДПСУ, після проведення необхідних експертиз розв’язуватиметься питання щодо притягнення чоловіка до відповідальності і за ст. 263 ККУ — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.