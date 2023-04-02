Новини

Правоохоронці затримали одесита, який заявляв, що «Одеса — це Росія»

2 Квітня 2023 17:16
34
читать на русском →
одеса

Оперативники Одеського прикордонного загону спільно з іншими правоохоронцями викрили чоловіка, який в російських соціальних мережах закликав «русский мир» прийти в Одесу.

Про це повідомила Держприкордонслужба.

За даними правоохоронців, чоловік на власній сторінці створив «пропагандистський канал з возвеличування політики путіна», де закликав війська рф захопити не тільки Україну, а й поширити ідеологію путінського режиму по всій Європі. Він відкрито заявляв, нібито «Одеса — це росія», а українців називав «радикалами» та «ярими націоналістами».

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили електронні пристрої, через які він публікував пости, а також карабін, пістолети, шаблі, ніж та патрони.

Одесита затримали. Йому оголосили підозру в колабораційній діяльності — ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. За цією статтею йому загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю від 10 до 15 років.

Також, як зазначають в ДПСУ, після проведення необхідних експертиз розв’язуватиметься питання щодо притягнення чоловіка до відповідальності і за ст. 263 ККУ — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
2 Квітня 2023 16:03
97

У Хмельницькому храмі священник УПЦ МП побив пораненого військового
2 Квітня 2023 18:23
26

Росіяни відступили з деяких позицій на Донецькому напрямку, – Сили оборони
2 Квітня 2023 13:47
50

Влада Вірменії пообіцяла не заарештовувати Путіна
2 Квітня 2023 10:28
90

Доречне до 1 квітня: Боррель про головування Росії в Радбезі ООН
2 Квітня 2023 09:29
34

Внаслідок обстрілів Харківщини загинув 43-річний цивільний чоловік
Останні новини
усі новини

Думки

Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
Андреас КЛЮТ

Путін підвищив ставку ядерною зброєю в Білорусі
Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
усі думки