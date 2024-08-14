Правоохоронці затримали двох одеситів, які перевозили кокаїн під виглядом порошку для прання

Двох жителів Одеси підозрюють у перевезенні наркотиків з Нідерландів в Україну під виглядом засобу для прання.

Як повідомили у Нацполіції, вартість наркотиків складала понад 2,3 мільйона гривень.

За їхніми даними, одесити причетні до міжнародного наркотрафіку: чоловік придбав у Нідерландах кілограм наркотиків, а його знайома долучилася як кур’єр. Жінка забрала пакунок і доставила його в Україну на власному авто. Аби пройти митний контроль, вона заховала товар у коробки з-під порошку для прання.

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України — контрабанда наркотичного засобу. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 12 років з конфіскацією майна. Наразі чоловік перебуває під вартою, жінка — під цілодобовим домашнім арештом.