Кримінал

Правоохоронці розповіли деталі російського удару по Харкову
20 Вересня 2024 19:33
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обстріли
Уламки російської бомби ФАБ-250 з УМПК / Кадр з відео

Сьогодні, 20 вересня, близько 16:45 збройні сили РФ знову обстріляли Харків авіабомбами ФАБ-250 з УМПК.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

“Для ударів був використаний літак Су-34, який з Бєлгород здійснив пуски двох керованих авіаційних бомб. За попередніми даними, це ФАБ-250 з УМПК”, – йдеться у повідомленні.

У Слобідському районі було влучання по промисловій зоні. В Основʼянському районі — по території транспортного підприємства.

Поранення отримали троє людей. На місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнних злочинів.


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