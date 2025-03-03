Кримінал

Правоохоронці протягом кількох днів запобігли терактам у чотирьох областях України
3 Березня 2025 10:52
читать на русском →

СБУ і Національна поліція протягом кількох днів запобігли терактам у чотирьох областях України.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

  • У Київській області 31-річний рецидивіст із Ірпеня готував підрив українського військового в Бучі. Він виготовив саморобну бомбу за інструкціями куратора з РФ і стежив за маршрутом жертви. Зловмисника затримали перед самим терактом.
  • У Львові СБУ зірвала серію терактів біля ТЦК і головного залізничного вокзалу. Виконавець – 23-річний мешканець Київщини. Українські спецслужби зупинили зловмисника, коли той закладав вибухівку біля вокзалу.
  • У Чернігові агент РФ планував підриви військових, поліції та інших силових структур, а також підпалив будівлю районного ЦНАПу. Під час обшуків у затриманого вилучено мобільні телефони із доказами підпалів, а також інших злочинів, вчинених на замовлення РФ.
  • У Вінниці затримали диверсійну групу, яка спалила дві релейні шафи Укрзалізниці, що вплинуло на рух поїздів. Диверсанти отримували координати об’єктів, фіксували підпали на відео і передавали матеріали замовникам у РФ.

Всі затримані отримали підозри за статтями про державну зраду, диверсію, тероризм і незаконне поводження зі зброєю.

СБУ та Нацполіція запобігли 4-м терактам і диверсіям / Фото: СБУ

Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
3 Березня 2025 10:32

Командувач Сухопутних військ про удар по полігону на Дніпропетровщині: винні не уникнуть відповідальності
3 Березня 2025 12:35

Програма “Зимова єПідтримка” закінчилася: Мінекономіки підвело підсумки
3 Березня 2025 12:01

У ГУР сформували підрозділ з корінних народів Росії
3 Березня 2025 10:09

Сили оборони України знищили новітню російську САУ “Мальва” (відео)
3 Березня 2025 08:45

Росія цієї ночі запустила по Україні 83 ударних дронів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
усі думки