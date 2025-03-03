Правоохоронці протягом кількох днів запобігли терактам у чотирьох областях України

СБУ і Національна поліція протягом кількох днів запобігли терактам у чотирьох областях України.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
- У Київській області 31-річний рецидивіст із Ірпеня готував підрив українського військового в Бучі. Він виготовив саморобну бомбу за інструкціями куратора з РФ і стежив за маршрутом жертви. Зловмисника затримали перед самим терактом.
- У Львові СБУ зірвала серію терактів біля ТЦК і головного залізничного вокзалу. Виконавець – 23-річний мешканець Київщини. Українські спецслужби зупинили зловмисника, коли той закладав вибухівку біля вокзалу.
- У Чернігові агент РФ планував підриви військових, поліції та інших силових структур, а також підпалив будівлю районного ЦНАПу. Під час обшуків у затриманого вилучено мобільні телефони із доказами підпалів, а також інших злочинів, вчинених на замовлення РФ.
- У Вінниці затримали диверсійну групу, яка спалила дві релейні шафи Укрзалізниці, що вплинуло на рух поїздів. Диверсанти отримували координати об’єктів, фіксували підпали на відео і передавали матеріали замовникам у РФ.
Всі затримані отримали підозри за статтями про державну зраду, диверсію, тероризм і незаконне поводження зі зброєю.