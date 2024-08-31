Правоохоронці повідомили подробиці удару по Черкаській Лозовій

Сьогодні близько 14:50 військові рф здійснили обстріл із застосуванням КАБ по селу Черкаська Лозова Дергачівської громади Харківської області.

Як повідомили в поліції, внаслідок ворожого удару пошкоджено 12 приватних будинків, господарчі споруди, автомобілі.

“Загинули дві жінки, 11 людей постраждали. 40-річна жінка отримала несумісні з життям травми. Ще одна 41-річна жінка померла по дорозі в лікарню”, – повідомили в поліції.

Серед постраждалих двоє дівчат 14 та 15 років. В однієї дівчинки гостра реакція на стрес, в іншої – садна.

У прокуратурі уточнили, що зафіксовано пряму влучання у приватний будинок. Загалом повністю зруйновано 4 будинка.

На місці події працює слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. Рятувальники розбирають завали.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.