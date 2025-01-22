Правоохоронці показали наслідки влучання дев’яти авіабомб по місту на Донеччині: є жертви

22 січня окупанти обстріляли Костянтинівку в артилерії, після чого завдали масованого авіаудару. Одна людина загинула, семеро зазнали поранень.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Внаслідок артобстрілу 59-річна жінка та 74-річний чоловік дістали мінно-вибухові травми й осколкові поранення. Постраждалу доставлено до лікарні у важкому стані.

Через деякий час армія РФ повторила атаку. Упродовж 15 хвилин ворог завдав по місту дев’яти авіаударів. Попередньо, війська РФ використали “ФАБ-250” з модулем УМПК.

Внаслідок обстрілу загинув 58-річний чоловік. Дістали тілесні ушкодження п’ятеро жителів віком 52, 62, 64, 76 й 91 рік. У них діагностовано мінно-вибухові й закриту черепно-мозкову травми, струс головного мозку, поранення тулуба і кінцівок.

За даними поліції Нацполіції, пошкоджено 98 цивільних об’єктів: вісім багатоквартирних та 18 приватних будинків, 25 гаражів, 18 господарських приміщень, 12 легкових автомобілів, кафе, дві адмінбудівлі, котельня, сім ліній електропередач, шість газопроводів.

За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).