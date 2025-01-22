Суспільство

Правоохоронці показали наслідки влучання дев’яти авіабомб по місту на Донеччині: є жертви
22 Січня 2025 17:18
читать на русском →
Правоохоронці на місці бомбардування Костянтинівка / Фото: Нацполіція
Правоохоронці на місці бомбардування Костянтинівка / Фото: Нацполіція

22 січня окупанти обстріляли Костянтинівку в артилерії, після чого завдали масованого авіаудару. Одна людина загинула, семеро зазнали поранень.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі.

Внаслідок артобстрілу 59-річна жінка та 74-річний чоловік дістали мінно-вибухові травми й осколкові поранення. Постраждалу доставлено до лікарні у важкому стані.

Через деякий час армія РФ повторила атаку. Упродовж 15 хвилин ворог завдав по місту дев’яти авіаударів. Попередньо, війська РФ використали “ФАБ-250” з модулем УМПК.

Внаслідок обстрілу загинув 58-річний чоловік. Дістали тілесні ушкодження п’ятеро жителів віком 52, 62, 64, 76 й 91 рік. У них діагностовано мінно-вибухові й закриту черепно-мозкову травми, струс головного мозку, поранення тулуба і кінцівок.

За даними поліції Нацполіції, пошкоджено 98 цивільних об’єктів: вісім багатоквартирних та 18 приватних будинків, 25 гаражів, 18 господарських приміщень, 12 легкових автомобілів, кафе, дві адмінбудівлі, котельня, сім ліній електропередач, шість газопроводів.

За процесуального керівництва Костянтинівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами воєнних злочинів (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Наслідки обстрілу Костянтинівки 22 січня / Фото: Нацполіція, прокуратура Донеччини

Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
22 Січня 2025 20:51

У ДБР заявили про повторне затримання екскомандувача ОТУ “Харків”: випливли нові факти
22 Січня 2025 21:26

На Київщині двоє чоловіків викрали немовля: вимагали повернути неіснуючий борг у 200 тис. доларів
22 Січня 2025 19:26

Підозрюваний у провалі оборони Харківщини генерал Галушкін вийшов під заставу у п’ять млн гривень
22 Січня 2025 18:42

Справа на мільйон доларів: головного психіатра ЗСУ Друзя відправили під варту
22 Січня 2025 18:22

Трамп закликав Путіна припинити війну та погрожує санкціями: деталі звернення
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Арсен АВАКОВ

Шакали і Портников
Юрій ЧЕВОРДОВ

Соціальні мережі як дзеркало суспільства
Юрій БУТУСОВ

Рейтинг бойової ефективності
Костянтин НЕМІЧЕВ

Обстріли на Різдво
Юрій ЧЕВОРДОВ

Чому Путін не прийме швидкий мир від Трампа: погляд із грудня 2024 року
Олександр ТУРЧИНОВ

Україна звільнила Сирію
усі думки