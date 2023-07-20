Суспільство

Працювала на Укрзалізниці: СБУ затримала інформаторку росіян

20 Липня 2023 10:39
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дніпро, сбу, шпигун

Служба безпеки затримала посадовицю Укрзалізниці, яка збирала для окупантів інформацію про логістичні шляхи Сил оборони на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, Дніпропетровська обласна прокуратура.

“Зловмисницею виявилась посадовиця місцевого підрозділу Укрзалізниці, яку російські військові залучили до співпраці на початку 2023 року.

За вказівкою російського куратора ворожа поплічниця збирала розвіддані про місця базування Сил безпеки та оборони на території обласного центру.

Розвідінформація потрібна була рашистам для підготовки прицільних повітряних атак по стратегічно важливих об’єктах транспортної інфраструктури України”.

Співробітники СБУ затримали зловмисницю за місцем її проживання.

За даними слідства, російська інформаторка була на “прямому” зв’язку з кадровим російським військовим, який перебував на тимчасово окупованій частині Донеччини.

У поле зору російської спецслужби посадовиця потрапила через свою деструктивну активність у російських пабліках, де вона публікувала пропозиції щодо допомоги окупаційним військам.

Для збору розвідданих жінка об’їжджала територію міста на громадському транспорті й приховано фотографувала українські об’єкти.

Прокуратура повідомляє, що фігурантка надіслала представнику РФ відео із військовими ЗСУ, які охороняли міст у Дніпрі.

За даними слідства, затримана – уродженка Приморського краю РФ, яка тривалий час проживала у Дніпрі.

Під час обшуку у неї вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російським “куратором”.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру у несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ, вчиненого в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 ККУ).

Наразі вона під вартою. Зловмисниці загрожує до 8 років тюрми.


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