ППО України не змогла протистояти “Іскандерам”

У ніч на 20 липня 2024 року противник завдав удару 3-ма балістичними ракетами наземного базування «Іскандер-М», однією крилатою ракетою «Іскандер-К», 16-ма ударними БпЛА типу «Shahed» та застосував один БпЛА невстановленого типу.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук у Telegram.

За його словами була атакована Харківщина, Полтавщина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.

“В результаті протиповітряного бою підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних Сил збили 13 повітряних цілей: 12 ударних БпЛА «Shahed – 131/136» і 1 БпЛА невстановленого типу”, – повідомив Олещук.