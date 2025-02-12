Пожежа в геріатричному пансіонаті в Одеській області: троє загиблих, 17 – в лікарні

11 лютого близько 21:00 у Березівському районі Одеської області сталося займання в одноповерховій будівлі геріатричного пансіонату. На згарищі знайдено тіла трьох людей.

Про це повідомили в поліції Одеської області.

На місці пожежі рятувальники знайшли тіла трьох чоловіків. За попередніми даними, загиблі – мешканці пансіонату, віком 53, 76 та 77 років, які самостійно не пересувалися.

Розпочато кримінальне провадження за статтею “Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей” ККУ. Призначено низку судових експертиз, зокрема пожежно-технічну та експертизу безпеки життєдіяльності.

“Поліцейські опитують 17 евакуйованих громадян, які наразі перебувають у лікарні, встановлюють додаткових очевидців та свідків події, вивчають вилучену документацію щодо правової діяльності підприємства”, – розповіли в поліції.

“17 людей, які проживали в геріатричному пансіонаті, були вчасно евакуйовані. Шестеро з них отруїлися продуктами горіння, їх госпіталізували. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога”, – повідомили в ДСНС.