Поїзда Харківського напрямку суттєво затримуються через обстріл залізничної інфраструктури

Вночі внаслідок обстрілу на Полтавщині пошкоджено залізничну інфраструктуру, повідомляє Укрзалізниця.

“Низці поїздів Харківського напрямку було оперативно змінено маршрути, щоб продовжити рух, але через це вони слідують із суттєвими затримками”, – зауважили в УЗ.

За інформацією Укрзалізниці, було пошкоджено колії, контактну мережу, опори, тощо. Відновлювальні роботи вже проведено, частину поїздів пропущено із резервними тепловозами, а на даний час вже практично повністю поновлено і енергопостачання.

Обійшлось без жертв та поранених.

“Також залізничники збирають інформацію про пересадки пасажирів, щоб організувати подальші подорожі”, – йдеться у повідомленні.