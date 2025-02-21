Повітряні сили збили 87 дронів під час нічної атаки

У ніч на 21 лютого російські окупанти випустили по України 160 безпілотників, а також вдарили двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 по Одещині.

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

“Станом на 08.00 підтверджено збиття 87-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях”, – йдеться у повідомленні.

70 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Київщина, Полтавщина та Харківщина.