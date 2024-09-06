Повітряні Сили випробовують вітчизняну плануючу авіабомбу (відео)

Повітряні Сили ЗСУ випробовують вітчизняний аналог авіабомби з УМПК. Відео з тестування нової зброї опублікували у телеграм-каналі “Бойова авіація України”.

На кадрах видно, що для випробування української плануючої авіабомби використовують фронтовий бомбардувальник Су-24М.

У телеграм-каналі стверджують, що під час цього польоту його супроводжує двомісний навчально-бойовий винищувач Су-27УБ, з борту якого ведеться відеозйомка.

“Бомбардувальник виконує тестовий політ для випробування нової керованої авіабомби”, – розповіли у телеграм-каналі.

Як пише Мілітарний, швидше за все, на радянську вільнопадаючу авіабомбу, українські інженери встановили навісну конструкцію, деякі частини якої схожі на елементи УМПК (універсальний модуль польоту і корекції), який росіяни встановлюють на свої бомби для збільшення дальності польоту і точності влучання.

Але є і відмінності: у хвостовій частині знаходиться відсік з керуючими Х-подібними поверхнями (рулями) і судячи з відео, можна припустити – твердопаливним прискорювачем або реактивним двигуном. Застосування додаткового прискорювача на авіабомбі збільшує дальність ураження і зменшує ризики для екіпажу бути збитими ворожою ППО.