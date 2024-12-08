Політика

Повітряні Сили України знищили 28 ворожих БпЛА
8 Грудня 2024 09:08
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Рятувальники ліквідовують наслідки атаки БПЛА у Херсоні / Фото ДСНС

У ніч на 8 грудня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками. Як повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ, загалом противник запустив 74 ударні БпЛА, серед яких «Shahed» та інші типи. Атаки здійснювалися з районів Брянська, Курська, Орла, Міллєрового та Приморсько-Ахтарська в Росії.

Станом на 08:30, українські Сили оборони збили 28 ворожих дронів у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Водночас, за інформацією Повітряних Сил, 46 безпілотників локаційно втрачено.

Через падіння уламків збитого «Shahed» у Кам’янському на Дніпропетровщині було пошкоджено житлові будинки та майно місцевих мешканців. Постраждалим надається необхідна допомога.


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