Повітряні Сили України знищили 28 ворожих БпЛА

У ніч на 8 грудня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками. Як повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ, загалом противник запустив 74 ударні БпЛА, серед яких «Shahed» та інші типи. Атаки здійснювалися з районів Брянська, Курська, Орла, Міллєрового та Приморсько-Ахтарська в Росії.

Станом на 08:30, українські Сили оборони збили 28 ворожих дронів у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Водночас, за інформацією Повітряних Сил, 46 безпілотників локаційно втрачено.

Через падіння уламків збитого «Shahed» у Кам’янському на Дніпропетровщині було пошкоджено житлові будинки та майно місцевих мешканців. Постраждалим надається необхідна допомога.