Повітряні сили розповіли подробиці нічної атаки росіян

У ніч на 15 жовтня ворог завдав удару по Миколаївщині 7-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 із ТОТ Криму, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині із повітряного простору Курської обл., а також 17-ма ударними БпЛА

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

“В результаті протиповітряного бою збито 12 ворожих БпЛА в Миколаївській, Київській, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській та Черкаській областях.

Чотири російські безпілотники локаційно втрачено, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Ще один БпЛА – в повітрі. Бойова робота триває”, – йдеться у повідомленні.