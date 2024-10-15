Суспільство

Повітряні сили розповіли подробиці нічної атаки росіян
15 Жовтня 2024 08:39
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ппо
Мобільна вогнева група ППО / Фото: Повітряне командування "Південь"

У ніч на 15 жовтня ворог завдав удару по Миколаївщині 7-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 із ТОТ Криму, двома керованими авіаційними ракетами Х-59 по Чернігівщині та Сумщині із повітряного простору Курської обл., а також 17-ма ударними БпЛА

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

“В результаті протиповітряного бою збито 12 ворожих БпЛА в Миколаївській, Київській, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській та Черкаській областях.

Чотири російські безпілотники локаційно втрачено, імовірно внаслідок активної протидії РЕБ. Ще один БпЛА – в повітрі. Бойова робота триває”, – йдеться у повідомленні.


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Повітряні сили розповіли подробиці нічної атаки росіян
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