Суспільство

Посилення підрозділів та плани відходу: у ЗСУ прокоментували ситуацію навколо селища Велика Новосілка
23 Січня 2025 17:26
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Ситуація у Великій Новосілці на Донеччині / Фото: DeepState
Ситуація у Великій Новосілці на Донеччині / Фото: DeepState

Українське командування посилює підрозділи, які обороняють Велику Новосілку, і розробляє план дій на випадок ускладнення тактичної ситуації та її можливого розвитку. За інформацією військових, повного оточення селища немає, проте “існує загроза оперативного блокування”.

Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ “Хортиця”.

“Командуванням вживаються заходи щодо посилення підрозділів, забезпечення необхідними засобами для ведення бою, посилення та забезпечення флангів. Також сплановані заходи щодо дій в разі загострення тактичної обстановки та можливих варіантів її розвитку”, – йдеться в повідомленні.

Як заявили в ОСУВ “Хортиця”, на фоні важких боїв противник посилює свій психологічний вплив як безпосередньо на особовий склад на передових позиціях, так і на українське суспільство в цілому.

“Головна мета російських пропагандистів – розхитування суспільних настроїв, дезорієнтація та підрив довіри до військового керівництва і Сил оборони. Як наслідок – зниження стійкості захисників України та сприяння веденню своєї наступальної операції”, – зазначили в ОСУВ “Хортиця”.

Як раніше розповідав речник оперативно-стратегічного угруповання військ Віктор Трегубов, є ризик оперативного оточення, але станом на зараз, його немає.


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