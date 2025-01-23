Посилення підрозділів та плани відходу: у ЗСУ прокоментували ситуацію навколо селища Велика Новосілка

Українське командування посилює підрозділи, які обороняють Велику Новосілку, і розробляє план дій на випадок ускладнення тактичної ситуації та її можливого розвитку. За інформацією військових, повного оточення селища немає, проте “існує загроза оперативного блокування”.

Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ “Хортиця”.

“Командуванням вживаються заходи щодо посилення підрозділів, забезпечення необхідними засобами для ведення бою, посилення та забезпечення флангів. Також сплановані заходи щодо дій в разі загострення тактичної обстановки та можливих варіантів її розвитку”, – йдеться в повідомленні.

Як заявили в ОСУВ “Хортиця”, на фоні важких боїв противник посилює свій психологічний вплив як безпосередньо на особовий склад на передових позиціях, так і на українське суспільство в цілому.

“Головна мета російських пропагандистів – розхитування суспільних настроїв, дезорієнтація та підрив довіри до військового керівництва і Сил оборони. Як наслідок – зниження стійкості захисників України та сприяння веденню своєї наступальної операції”, – зазначили в ОСУВ “Хортиця”.

Як раніше розповідав речник оперативно-стратегічного угруповання військ Віктор Трегубов, є ризик оперативного оточення, але станом на зараз, його немає.