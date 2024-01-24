Політика

Посольство Сполучених Штатів присоромило Фіцо за антиукраїнські заяви

24 Січня 2024 18:42
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сша, фіцо

Посольство Сполучених Штатів у Словаччині прокоментувало зустріч українського і словацького прем’єрів Дениса Шмигаля і Роберта Фіцо 24 січня. Відомство присоромило словака за антиукраїнські заяви, зроблені протягом останніх кількох днів.

Про це повідомляє “Європейська правда”

Американське посольство заявило, що вітає зустріч прем’єр-міністрів України та Словаччини й високо цінує постійну підтримку Словаччиною України.

“Однак Сполучені Штати категорично відкидають заяву прем’єр-міністра Фіцо про те, що Україна є державою, яка перебуває під впливом США. Такі коментарі не личать члену НАТО”, – додали там.

Посольство США в Братиславі додало, що в разі нападу Росії на Словаччину Сполучені Штати та інші члени НАТО стануть разом зі словацьким народом, щоб дати йому відсіч.

“Якщо росіяни захоплять хоча б один метр словацької території, ми ніколи не скажемо: “Росія занадто сильна, треба здатись”. Ми ніколи не вгамуємо хулігана, керуючись власними інтересами”, – йдеться в його заяві.

“І американські солдати боролися б зі словаками проти тиранії, як ми це робили, підтримавши Словацьке національне повстання в 1944 році, і ми сподіваємося, що ніхто не скаже: “Словаччина – це держава під впливом США”, – додали там.


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