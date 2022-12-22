Політика

Посол Росії в США назвав візит Зеленського до Вашингтону “поїздкою в голлівудському стилі”

22 Грудня 2022 09:51
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Візит Володимира Зеленського до Вашингтона показав, що ні Сполучені Штати, ні президент України «не готові до миру», заявив посол Росії в США.

Його коментарі прозвучали після того, як Зеленський виступив з історичною промовою в Капітолії США, висловивши подяку за американську підтримку в боротьбі з російською агресією з початку війни — і попросивши більше, передає CNN.

«Примирливі заяви адміністрації Байдена про відсутність намірів розпочинати конфронтацію з Росією є лише порожніми словами», — сказав посол Анатолій Антонов у заяві, поширеній посольством Росії, яка засудила те, що він назвав «поїздкою в голлівудському стилі» Зеленського.

«По суті під оплески та саркастичні усмішки було заявлено про необхідність продовження «проксі-війни» проти нашої країни», – сказав Антонов. «До повної перемоги над нами».

Антонов сказав, що заяву Байдена було зроблено, незважаючи на те, що Росія застерігала США від надання системи “Patriot” Україні. «Думаю, всі чудово розуміють, яка доля може чекати особовий склад, який обслуговує ці комплекси на території України», – сказав він.

Російський посол також попередив, що втручання США в Україну може призвести до посилення конфлікту. “Провокаційні дії США неухильно ведуть до ескалації, наслідки якої неможливо навіть уявити”, – сказав він.


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