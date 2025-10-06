Посадовець Міноборони переплатив понад 300 млн гривень за воду для військових

Колишнього керівника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України підозрюють у недбалому ставленні до військової служби. Сума завданих збитків – 322 млн гривень.

Про це повідомили в ДБР.

Слідство встановило, що під час дії воєнного стану, посадовець при укладенні та виконанні двох договорів на постачання води для потреб оборони допустив зайву сплату коштів на користь низки товариств.

У результаті Міністерству оборони було завдано шкоди на понад 322 млн гривень.

Колишньому посадовцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 КК України (недбале ставлення до військової служби).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.